Primarie Pd, Zingaretti nuovo segretario | A votare 1,5 milioni di persone

Primarie Pd, i big del partito al voto (e Renzi va in Vespa) Ansa 1 di 9 Matteo Renzi Ansa 2 di 9 Matteo Renzi Ansa 3 di 9 Debora Serracchiani Twitter 4 di 9 Carlo Calenda Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il primo a votare alle primarie, tra i volti noti del Pd, è stato Walter Veltroni. L'ex segretario si è recato al gazebo di piazza Fiume, a Roma, alle 8 in punto, per esprime la sua preferenza. A Roma votano anche Paolo Gentiloni, Luca Zingaretti e Roberto Giachetti. Maurizio Martina andrà nella sua città, Bergamo. Carlo Calenda vota e fa lo scrutinatore nel gazebo di Piazza del Popolo, sempre a Roma, mentre Matteo Renzi ha espresso le sue preferenze andando in Vespa alla Leopoldina, a Firenze. Il leader storico dell'Ulivo, Romano Prodi, è nella sua Bologna. leggi tutto

Il presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro, ha affermato che "l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania".



Primi dati, Zingaretti oltre il 70% - Sulla base di circa 200mila schede scrutinate, stando a quanto riportato dal Comitato Zingaretti, Nicola Zingaretti avrebbe ottenuto circa il 70% dei voti, Maurizio Martina il 18% e Roberto Giachetti il 12%. Secondo questa proiezione Zingaretti avrebbe ottenuto oltre un milione di voti.



Zingaretti: "Voglio essere leader di una comunità, non capo, Pd sia unito" - "Viva la democrazia italiana che dà lezioni ogni volta che può, sono contento per l'Italia", sono state le prima parole di Zingaretti all'arrivo al comitato elettorale. "Io non mi intendo capo, ma leader di una comunità in campo per cambiare la storia della democrazia italiana" e "il Pd sarà unità e ancora unità, cambiamento e ancora cambiamento - ha quindi aggiunto il neo segretario -. Grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso".



Zingaretti: "I delusi stanno tornando e torneranno" - Zingaretti ha poi commentato l'affluenza, ricordando come sia stata ben superiore a quella delle ultime primarie. "Penso ai delusi, a chi ci ha criticato, a chi ci ha frainteso e ha votato altre forze politiche che si sono presentate con idee suggestive. Molti sono tornati, stanno tornando e torneranno nel nuovo Pd e nella nuova alleanza, un nuovo campo unitario e combattivo per voltare pagina in questo Paese. E' un inizio, non illudiamoci, la destra è rocciosa, forte, radicata, non cederà il potere in maniera semplice".



Giacchetti: "Zingaretti sarà segretario" - Appena poco dopo la chiusura dei seggi, e a scrutinio appena iniziato, la vittoria di Zingaretti è apparsa cosa certa. Il primo a complimentarsi con il neo segretario è stato Roberto Giacchetti: "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti - ha scritto infatti su Twitter -, che sarà il prossimo segretario del Pd per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie".



Martina a Zingaretti: "Buon lavoro segretario" - A breve giro Giachetti è stato seguito da Martina che, sempre su Twitter, si è complimentato con Zingaretti: "Buon lavoro Segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel Pd per l'Italia".



Renzi: "Bene Zingaretti, gli avversari non sono in casa" - E infine è arrivato anche il commento dell'ex segretario Pd, Matteo Renzi. "Quella di Nicola Zingaretti - ha scritto infatti su Twitter - è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia".