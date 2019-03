Primarie Pd, Zingaretti: "Delusi stanno tornando e torneranno"

La grande affluenza alle Primarie Pd mostra che "molti" dei delusi "sono tornati, stanno tornando e torneranno nel nuovo Pd e nella nuova alleanza, un nuovo campo unitario e combattivo per voltare pagina in questo Paese". Così il neo segretario del Partito Democratico nel suo primo discorso post elezione. "E' un inizio, non illudiamoci, la destra è rocciosa, forte, radicata, non cederà il potere in maniera semplice", ha quindi aggiunto.