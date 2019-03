Primarie Pd, Renzi: bene vittoria Zingaretti, avversari non in casa

"Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta". Così Matteo Renzi, a scrutinio ancora in corso, commenta i risultati delle Primarie del Pd. "Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al governo - proseguie l'ex premier -. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia".