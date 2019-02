Primarie Pd, ecco quando e come si vota

Si vota domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20, presentando la tessera elettorale, un documento e versando un contributo di due euro. Sono le regole per votare alle primarie del Pd che si terranno domenica per scegliere il nuovo segretario del partito. Tre sono i candidati in corsa: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Oltre al candidato segretario si votano anche i componenti della nuova assemblea del partito. Non basterà, però, prendere più voti degli altri per diventare segretario del Pd: lo statuto del partito prevede un quorum, bisogna prendere il 50% più uno dei voti per conquistare la guida del partito.