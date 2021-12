Prima della Scala, ovazione del pubblico a Mattarella: "Bis"

IPA

A Milano il pubblico del teatro alla Scala, in occasione della Prima, si è alzato in piedi tributando un'ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, entrato in compagnia della figlia Laura. L'applauso si è prolungato per alcuni minuti e numerose persone hanno gridato "bis", in riferimento al mandato in scadenza. Il presidente della Repubblica ha preso posto nel palco d'onore.