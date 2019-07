Presunti fondi russi alla Lega, la Gdf effettua perquisizioni a casa di Meranda e Vannucci

All'Hotel Metropol di Mosca si sarebbe avviata una trattativa per una compravendita di petrolio russo con la garanzia di un finanziamento illecito da 65 milioni di euro a favore della Lega. Al vertice di Mosca, oltre a Meranda e Vannucci, era presente anche Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell'associazione Lombardia-Russia, nonché ex portavoce di Matteo Salvini, ora indagato per corruzione internazionale nell'inchiesta avviata dalla Procura di Milano a febbraio scorso dopo le rivelazioni del settimanale L'Espresso.



Vannucci ha spiegato di essere stato presente all'incontro di Mosca "in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l'avvocato Meranda". Dal canto suo il legale romano ha detto: "Lo scopo dell'incontro era prettamente professionale e si è svolto nel rispetto dei canoni della deontologia commerciale. Non ci sono state situazioni diverse rispetto a quelle previste dalle normative che disciplinano i rapporti di affari".



Nei giorni scorsi, Meranda aveva raccontato di aver avuto con Savoini "incontri precedenti" anche in Italia. "Durante il nostro incontro a Mosca, dove si è trattato di una normale operazione professionale - ha aggiunto - non era presente Matteo Salvini ed escluderei che lui sapesse qualcosa di questo incontro".