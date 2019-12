Prescrizione, Conte: "Durata dei processi sarà ragionevole"

"Vogliamo fare in modo che i processi si concludano con una decisione di merito, ovvero con una soluzione o una condanna. Dobbiamo avere la garanzia di un tempo ragionevole per i processi". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Per questo stiamo lavorando - le soluzioni tecniche sono tante - affinché ci sia la garanzia della ragionevole durata del processo, e ci arriveremo".