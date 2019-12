Prescrizione, Bonafede: la norma entra in vigore dal 1 gennaio

"Di fronte alle divergenze che ci sono sulla riforma della prescrizione, l'accordo che siamo dati è che la legge entra in vigore dal 1 gennaio, mentre il 7 gennaio ci incontreremo per lavorare sulla riduzione dei tempi del processo". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aggiungendo che invece "c'è stato un accordo di massimo per rinviare la legge sulle intercettazioni al 2 marzo e per una norma che modifichi il provvedimento".