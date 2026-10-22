Premio Sacharov alla Corte penale internazionale, Schlein: "Difenderla dalle sanzioni"

Elly Schlein ha accolto con favore l'assegnazione del premio Sacharov alla Corte penale internazionale (Cpi) e rilancia la richiesta di proteggerla dalle sanzioni che ne ostacolano l'attività. Per la segretaria del Partito democratico, il riconoscimento rappresenta "una bella notizia e un messaggio importante e chiaro che il Parlamento europeo manda al mondo", in un momento in cui il diritto internazionale e la tutela dei diritti umani sono sottoposti a forti pressioni.
La segretaria del Pd ha sottolineato il ruolo del gruppo dei Socialisti e Democratici, che ha proposto la candidatura della Corte al premio Sacharov. Il riconoscimento, secondo la leader dem, deve essere accompagnato anche da iniziative concrete. "Dobbiamo difendere la Corte penale internazionale dalle sanzioni, per questo come Pd stiamo chiedendo che si attivi lo statuto di blocco per neutralizzarle sul territorio europeo", ha concluso.