Premio Sacharov alla Corte penale internazionale, Schlein: "Difenderla dalle sanzioni"

Elly Schlein ha accolto con favore l'assegnazione del premio Sacharov alla Corte penale internazionale (Cpi) e rilancia la richiesta di proteggerla dalle sanzioni che ne ostacolano l'attività. Per la segretaria del Partito democratico, il riconoscimento rappresenta "una bella notizia e un messaggio importante e chiaro che il Parlamento europeo manda al mondo", in un momento in cui il diritto internazionale e la tutela dei diritti umani sono sottoposti a forti pressioni.