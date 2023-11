Premierato, al via iter in Commissione al Senato: abbinato al ddl Renzi

Il provvedimento è stato abbinato il ddl Renzi sul cosiddetto "sindaco d'Italia" . Il presidente della Commissione e relatore, Alberto Balboni , ha illustrato entrambi i testi. È seguito un lungo ufficio di presidenza , che ha concordato il programma da seguire. Si inizierà martedì 28 novembre alle 13. La discussione sulla riforma del premierato parte dal Senato , e non dalla Camera, soprattutto per via del pressing del governo .

L'iter parlamentare della riforma sul premierato ha preso ufficialmente il via in Commissione Affari costituzionali del Senato.

Tgcom24

I 16 soggetti da ascoltare sui quali si è concordato sono gli ex presidenti di Corte costituzionali, docenti di diritto costituzionale e le forze sociali. La trattazione procederà dunque in parallelo al disegno di legge a prima firma di Matteo Renzi, per l'introduzione in Costituzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri.

L'iter della riforma politica sul premier Il calendario delle audizioni inizierà dunque martedì con l'ascolto degli esperti. Si proseguirà poi giovedì dalle 8:30 fino all'inizio dell'assemblea in Aula. È stato stabilito che ciascun gruppo potrà indicare quattro nominativi, cui si aggiunge una lista della Commissione che sarà formata da rappresentanti delle forze sociali ed economiche e da ex presidenti della Consulta, che dovranno però essere costituzionalisti.

Come sono scelti gli esperti da ascoltare Oltre ai primi 16 soggetti concordati entro lunedì, ciascun gruppo indicherà altri quattro nomi da ascoltare. Alessandra Maiorino (M5s), Dario Parrini (Pd) e Peppe De Cristofaro (Avs) hanno riferito che assieme ad Azione "concorderanno i nomi" da indicare per le audizioni. In questo accordo tra le opposizioni probabilmente non rietrerà Italia Viva, anche perché viene esaminato il suo ddl che prevede anch'esso l'elezione diretta del premier.

Cosa prevede il ddl Renzi sul "sindaco d'Italia" Il disegno di legge a prima firma Renzi è anche più incisivo del ddl Casellati nell'intervento sull'attuale Costituzione, dato che accresce anche i poteri del premier eletto, attribuendogli quelli dei nomina e revoca dei ministri, e prevede il ritorno alle urne in caso di caduta del suo governo.

Le opposizioni lavorano a una lista condivisa "Come opposizione lavoriamo a una lista condivisa" tra Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, hanno spiegato Dario Parrini, Alessandra Maiorino e Giuseppe De Cristofaro. In totale, dovrebbero essere una cinquantina gli esperti ascoltati dalla commissione. "Hanno subito tentato di forzare i tempi", si è lamentato Andrea Giorgis, capogruppo del Pd in Commissione.

Casellati: "Si inizia con un buon clima" In Commissione "si è concordato sui tempi e sui nomi delle prime audizioni, quindi l'avvio dell'esame è stato buono. Vedremo il prosieguo", ha commentato il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati. Interpellata sui tempi di esame della riforma costituzionale, L'ex presidente del Senato ha risposto: "È ancora presto per pronunciarsi, ora ci saranno le audizioni e dopo decideremo. Non c'è compressione di tempi. Il fatto che si sia concordato sulle categorie da ascoltare in audizione indica che si inizia in un clima buono".