Durante i lavori la tensione è salita. Le opposizione hanno fatto ostruzionismo e si è rischiata la rissa tra i senatori Menia di FdI e Croatti del M5s. Si è reso necessario l'intervento dei commessi per dividerli e la seduta è stata sospesa. "Qui la questione non è se non stiate capendo o siate in malafede, perché non ci vuole molto a capire che il fatto di non poter toccare gli ultimi sei mesi e quell'ultimo semestre è una garanzia affinché non si possa essere giochi di potere né la ricerca di equilibri fuori dall'Assemblea - ha detto il senatore Ettore Lilcheri del M5s -. Non lo dico a voi, però, ma ai colleghi dell'opposizione: il punto è che loro possono fare tutto, colleghi, perché loro sono Giorgia! Ma sappiate che la Costituzione uscirà dalle vostre mani e andrà nelle mani dei cittadini". Parole che hanno fatto infuriare Roberto Menia, tanto che si è scatenata la lite tra il senatore FdI e l'M5s Croatti, mentre altri colleghi si frapponevano tra i due per evitare lo scontro, fino all'intervento degli assistenti parlamentari.