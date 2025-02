Premiate le scuole vincitrici del concorso "NeoConnessi: Crea la tua avventura digitale"

Le classi vincitrici sono la 4°-5° C della scuola primaria Luigi Carnevali a Sant’Angelo in Vado, nelle Marche che, partendo da una storia di amicizia, hanno creato un nuovo capitolo della favola valoriale di NeoConnessi “Nati Digital” sulla dipendenza da cellulare e l’uso consapevole dei dispositivi digitali sottoforma di video racconto animato; la 5°A della scuola primaria Mirto di Siderno Marina, in Calabria ha realizzato un percorso nel quale un robottino di nome Ozobot illustra come rimanere connessi a Internet in modo sicuro; la 5° della scuola primaria Suor Emilia Renzi di Usmate Velate, in Lombardia, ispirata dalla favola valoriale “Nati Digital” e da un’uscita didattica presso la Polizia di Stato, ha scritto una storia sulla sicurezza online in cui i giovani protagonisti collaborano per sventare un inganno in rete. Questi progetti sono stati ritenuti i migliori da una giuria di esperti per l’aderenza ai temi del programma, per la qualità, la creatività e l’originalità. Le scuole vincitrici hanno ricevuto una targa di premiazione e un voucher di spesa da utilizzare per materiali e attrezzature scolastiche.