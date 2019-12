Popolare di Bari, fonti Italia Viva: nel dl nessuna banca d'investimento

"Nel titolo del decreto sulla Popolare di Bari si citano 'misure per la realizzazione di una banca d'investimento' - manco fossimo a Wall Street -, quando nel testo non si nomina neanche una volta una banca di investimento". Lo spiegano fonti di Italia Viva, spiegando che la delegazione del partito guidato da Matteo Renzi sarà presente nel Cdm. "Non c'è nulla di male a dire le cose come stanno: si sta ricapitalizzando la banca", aggiungono.