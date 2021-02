Ponte sullo Stretto, Salvini: "Mi aspetto che Draghi lo rilanci"

Euro irreversibile? "Solo la morte lo è" Intervistato a "L'aria che tira", Salvini ha parlato anche dell'Ue e della moneta unica. L'euro è irreversibile? "Solo la morte lo è", è la risposta del leader leghista. Immediata la replica di Nicola Zingaretti. "L'euro e l'Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell'Italia. Dovrebbe essere anche superfluo ripeterlo", ha scritto su Twitter il segretario Pd.

Nuovo lockdown? "Dagli scienziati mi aspetto una proposta unica" Salvini ha poi parlato dell'emergenza sanitaria. Walter Ricciardi deve andare via? "Non faccio una questione di nomi - ha affermato - ma di vaccini e di ospedali. Dico solo che da questo punto di vista ci sono cose che non funzionano". Nuovo lockdown? "Io aspetto dalla comunità scientifica una proposta unica", ha aggiunto.

"Detto a Draghi di cambiare anche il modo di avvisare gli italiani" Salvini, infine, ha detto di aver fatto presente al premier Mario Draghi che "cambiare significa anche evitare agli italiani di scoprire alla domenica sera cosa possono fare il lunedì mattina. Penso che sia d'accordo".