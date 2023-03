Ponte sullo Stretto, via libera del Quirinale al decreto: va in Gazzetta

Il decreto per il Ponte sullo Stretto ha ricevuto il via libera del Quirinale.

Il testo, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. "Il costo per la realizzazione del Ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde è stimato in 10 miliardi euro", rende noto il Mit, che parla di "un'infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green".