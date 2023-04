Ponte sullo Stretto, ministero Trasporti: "Vittoria dell'Italia in Ue"

Sul Ponte sullo Stretto è arrivato il "via libera all'emendamento che lo include" nel regolamento Ten-T nell'Unione europea.

Lo dice il ministero dei Trasporti in una nota, in cui si legge: "Ottime notizie dall'Europa, dove la commissione Trasporti sul regolamento Ten-T ha premiato l'impegno e la serietà dell'Italia. via libera anche all'emendamento per includere il Ponte sullo Stretto: un segnale importante, una vittoria del nostro Paese che conferma la serietà della proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini".