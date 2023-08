Ponte sullo Stretto, bozza dl: niente tetto retribuzioni alla società

Niente tetto alle retribuzioni per la società del Ponte sullo Stretto.

E' quanto si legge nell'ultima bozza disponibile del decreto legge "Asset e investimenti", il provvedimento Omnibus atteso lunedì in Consiglio dei ministri. L'articolo 15 del documento riguarda infatti la società Ponte sullo Stretto e prevede che ad essa non si applichino le disposizioni di alcuni commi del decreto legislativo del 2016 che prevedono il limite dei 240mila euro dei compensi massimi per amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti.