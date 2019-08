Ponte Morandi, Aspi a Di Maio: "Rigettiamo accuse generalizzate"

"Si rigetta in toto ogni accusa generalizzata di mancanza di manutenzione". Così Autostrade per l'Italia replica, in una nota, alle parole del vicepremier, Luigi Di Maio "Ci si augura - aggiunge la società - che nella fase successiva si possa appurare cosa ha realmente determinato il crollo del Ponte Morandi e come mai nessuno dei sistemi e dei consulenti dedicati al monitoraggio abbia mai evidenziato alcun rischio".