Fondazione Teatro di Roma, Sgarbi: "De Fusco chieda di essere votato da tutti" | Schlein attacca Meloni: "Per lei la cultura è questione di poltrone"

La segretaria dem Elly Schlein prende di mira direttamente il capo del governo, osservando: "Per Giorgia Meloni la cultura è questione di poltrone ". Cerca di gettare acqua sul fuoco il sottosegretario Vittorio Sgarbi . "Un direttore deve chiedere di essere votato da tutto il consiglio di amministrazione per il rapporto costante che deve avere con quella istituzione. Non può dirigere a prescindere dal Cda. È un gesto che gli farebbe onore , e smentirebbe il non gradimento del sindaco che lo definisce, come se a teatro fosse un limite, 'regista' e non 'manager' (figura umiliante e senza storia)".

Tgcom24

"Con ciò consoliderebbe la sua elezione - continua Sgarbi -, garantita comunque dalla maggioranza nel plenum del consiglio, e riabiliterebbe, per tutto il mondo del teatro, la figura del regista nella sua funzione di direttore". "Il presidente può, come ha fatto, rimandare la riunione, ma non evitarla. De Fusco può nobilmente chiedere di essere votato da tutti. Un contropiede limitatamente rischioso, rispetto allo schema di prepotenza che è stato rappresentato. Così - conclude il sottosegretario alla Cultura - la sua direzione è mutilata e minacciata. De Fusco, per la sua storia, non vale meno degli altri candidati, politicamente, piu' che culturalmente, a lui contrapposti".

Elly Schlein contro la maggioranza La leader del Partito democratico attacca direttamente l'esecutivo. "La destra al governo, nazionale e regionale che sia, ha sempre e solo la stessa ossessione: occupare poltrone, promuovere gli amici, controllare attraverso i propri uomini le articolazioni del Paese. Quando questo si fa in sfregio alla cultura, significa che abbiamo superato il livello di allarme. Quanto è successo al Teatro di Roma inquieta e preoccupa anche per le circostanze di questo vero e proprio blitz", evidenzia la Schlein.

Pd: "Interrogazione urgente a Sangiuliano" Non ci sta il Partito democratico che continua a aizzare la polemica, spostandola in Parlamento. "Le dichiarazioni del presidente Mollicone confermano il suo intervento sulla nomina del direttore del Teatro di Roma. Ma a che titolo è intervenuto Mollicone?". A chiederlo è la capogruppo democratica in commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, che aggiunge: "Non risulta che il presidente della Commissione Cultura di Montecitorio abbia poteri operativi sulle nomine dei direttori dei teatri. Visto il silenzio di Sangiuliano presenteremo una interrogazione urgente per fare luce su quanto accaduto a Roma".

Ecco cosa aveva detto Mollicone Sabato il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, era intervenuto in difesa della nomina affermando: "La nomina di De Fusco è regolare e votata dai rappresentanti del MIC e della Regione Lazio, sotto la vigilanza degli organi di controllo. Come sa bene il sindaco di Roma è stata una scelta condivisa con il Ministro e con il presidente della Regione Lazio".