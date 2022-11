Pnrr, Meloni: "Per l'Italia un'occasione da non sprecare, spendere bene ogni euro" | Giorgetti: "Avanti con determinazione"

Giorgetti: "Avanti verso l'obiettivo finale" - Dopo il pagamento all'Italia da parte della Commissione Ue della seconda tranche da 21 miliardi di euro, nell'ambito del Recovery Fund, anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti esprime la sua "soddisfazione" e commenta così: "Con la seconda rata sono disponibili 10 miliardi di euro di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti per l’Italia. E' la dimostrazione concreta che abbiamo fatto tutti i passaggi necessari per raggiungere questo step e continueremo a vigilare e agire con la stessa determinazione e serietà fino al raggiungimento dell'obiettivo finale".

Meloni: "Raggiunti tutti i target" - Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza il premier puntualizza inoltre che "l'Italia ha raggiunto tutti i target", ma "sulla spesa scontiamo qualche difficoltà", considerando che al 31 dicembre il livello di spesa risulta di 31 miliardi rispetto ai 33 previsti. E ribadisce: "Non possiamo permetterci di non dimostrare di essere all'altezza della sfida. Ora serve uno sforzo ulteriore".

I numeri del Pnrr - La seconda tranche di finanziamenti arriva dopo la precedente del 27 settembre, quando la Commissione aveva riconosciuto il conseguimento di 44 tappe intermedie ("milestones") e di un obiettivo finale ("target"), con il completamento di 29 investimenti e 15 riforme entro il primo semestre del 2022.

Gentiloni: "La sfida continua" - "Con questi 21 miliardi siamo a 67 - afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, con un messaggio via Twitter -, la metà del totale erogato da NextGeneration. Per l'Italia la grande sfida continua".

Bonomi: "Creare lavoro" - arriva anche il commento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che all'assemblea di Bari dice: "Con il Pnrr abbiamo 170 miliardi da spendere da qui al 2026, ma che senso ha comprare 3mila bus elettrici se non sappiamo quante aziende italiane producono bus elettrici? Che senso ha parlare di sostenibilità e prendere bus elettrici quando servono materie prime che vengono scavate in Africa sfruttando i bambini? Questa è la sostenibilità che vogliamo? Non vogliamo mettere in crisi il Pnrr, anzi vogliamo che vengano spesi e spesi bene. Ma spendiamo 170 miliardi e non riusciamo a creare lavoro?".