Pnrr, Boccia (Pd): il governo manderà in tilt il Paese

Per Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, "il governo non ha mai creduto nel Pnrr e lo ha confuso solo per uno strumento buttando via sei mesi per cambiare la governance ed esautorare il Mef.

Ora, sempre dimostrando di non credere all'intervento comunitario per la riduzione dei ritardi di sviluppo, si stanno sbranando tra loro nello spostare senza senso risorse che, invece, erano state concordate con i sindaci e i territori". "Ci sono centinaia di progetti già sospesi che manderanno in tilt il Paese", ha quindi aggiunto Boccia.