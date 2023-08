Pnrr, Fitto: entro 2023 avremo i 35 mld di terza e quarta rata

Entro la fine del 2023 arriveranno i 35 miliardi previsti dal Pnrr.

Lo spiega il ministro Raffaele Fitto, sottolineando che "lo spostamento di una parte dei fondi del Pnrr dalla terza alla quarta rata non ha comportato una perdita di quei fondi", "ma un accordo chiaro con la Commissione europea: avremo la terza rata con 18,5 miliardi di pagamento e lo spostamento dell'obiettivo 55, relativo agli alloggi per gli studenti, e l'approvazione della quarta rata". Allora, ha aggiunto Fitto, "verranno recuperati i 16,5 miliardi, avviando una fase che per detta della stessa Commissione si completerà entro il 2023 e che ci consentirà di avere, entro l'anno, i 35 miliardi della terza e della quarta rata".