Pnrr, Fitto: "Nei prossimi giorni operazione di realismo"

Sul Pnrr il ministro Raffaele Fitto annuncia un'operazione di realismo.

"Nei prossimi giorni sulle proposte di modica del Pnrr e sulla programmazione 21-27 della coesione, il governo porterà all'attenzione del sistema Paese obiettivi chiari e un percorso che punterà alla soluzione di problemi annosi su cui è necessario invertire la tendenza - spiega al Festival del Lavoro il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr -. Questa operazione è di realismo e responsabilità".