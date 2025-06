La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sull'attuazione delle misure del Pnrr e sull'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. I voti favorevoli sono stati 155 voti favorevoli, i contrari 78 e quattro gli astenuti. Il provvedimento, sul quale a metà giornata il governo aveva incassato la questione di fiducia, è stato approvato in seconda lettura senza modifiche rispetto al testo approvato dal Senato ed è dunque legge.