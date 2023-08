Pnrr, i Comuni: "Restano i timori sulle opere per le periferie"

Durante il vertice sul Pnrr con l'Anci, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha rassicurato sulla continuità dei progetti per le periferie, ma restano i timori dei sindaci.

Come riferito dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, "usciamo dall'incontro con un impegno sulle risorse sostitutive ma anche con una domanda alla quale non abbiamo ricevuto alcuna risposta: perché sono state spostate le opere dei Pian urbani integrati dai finanziamenti del Pnrr? Sono progetti e opere per 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che per oltre il 94% sono già aggiudicate".