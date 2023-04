Pnrr, Conte: "Chi non è capace si faccia da parte"

Giuseppe Conte attacca il governo sul Pnrr.

"Voglio lanciare questo grido di allarme: stiamo perdendo i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non ce lo possiamo permettere. Non possiamo rassegnarci a pensare che non sono capaci di spendere questi soldi: chi non è capace si faccia da parte e lasci il posto a chi ha proposte e soluzioni", sottolinea il leader del Movimento 5 Stelle. "Siamo una forza di opposizione - continua - ma sul Pnrr siamo disponibili a sederci a un tavolo e a condividere proposte e soluzioni. Solo, fateci vedere le carte e cosa non funziona. Ma loro non vogliono neppure la trasparenza".