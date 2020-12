Piazza Fontana, Mattarella: "Strage suscitò unità contro terrorismo"

Ansa

La strage di piazza Fontana il 12 dicembre 1969 "ha interpellato in maniera esigente l'identità della Repubblica, suscitando un'unità di popolo determinante per sconfiggere violenza, terrorismo, eversione". Lo scrive, nell'anniversario della strage, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando che "il terrorismo tento' di inserirsi nelle fratture della società per disgregarne le basi: gli italiani non lo consentirono".