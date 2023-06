Piantedosi: potenziare prevenzione contro violenza sulle donne

Per il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "l'obiettivo è quello di evitare che la violenza sulle donne o addirittura l'omicidio sia commesso.

Le pene severe servono, sono necessarie ma non riportano in vita la vittima e non esauriscono il problema". Per questo, ha spiegato, "stiamo ipotizzando un rafforzamento delle misure di prevenzione personali a partire dall'ammonimento nei confronti degli autori delle condotte violente e di informazione alle vittime, estendendo le possibilità e i casi di intervento del questore".