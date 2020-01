"Pertini un partigiano assassino e brigatista": bufera sul post di un consigliere leghista a Massa

Prima le offese. Poi le scuse, ma la bufera sul giovane consigliere leghista di Massa Carrara farà fatica a passare in fretta. Filippo Frugoli ha avuto l'improvvida idea di affidare a Facebook il proprio malcontento per la decisione di intitolare un ponte della città toscana a Sandro Pertini, il presidente della Repubblica forse più amato dagli italiani. "Pertini capo partigiano che uccise una marea di persone (...) Pertini che annunciò di essere un "brigatista rosso". E poi la conclusione: "Se gli verrà dedicato un ponte chiederò di dedicare una via alle stragi partigiane, o alle vittime dei partigiani e delle brigate rosse. No Pertini". Appena venti minuti dopo Frugoli ha cancellato il post e spiegato di "essere stato frainteso, se ho scritto qualcosa di non reperibile nei dati storici mi scuso, so che Pertini è stato un grande presidente".