Per Meloni esordio a Bruxelles: sul tavolo Pnrr ed Energia | Metsola: "Italia resti centrale in Ue"

Giornata d'esordio per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Europa.

Il premier è stato impegnato in un pranzo informale con il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Secondo fonti di Palazzo Chigi, l'incontro è stato "piacevole e doveroso". Nel colloquio sono state affrontate tutte le emergenze del momento: dal Pnrr all'energia, dalla guerra in Ucraina alle nuove regole del Patto di Stabilità.