Ue, Urso: prima missione Meloni a Bruxelles perché Italia intende contare

Il ministro sottolinea così "l'idea che l'Italia intende contare in Europa quale Paese fondatore, insieme agli altri grandi, Germania e Francia, nell'interesse nazionale ma anche convinta che possa determinare una svolta nella politica europea soprattutto per quanto riguarda tutti gli argomenti di particolare importanza per i cittadini, italiani ed europei: l'economia produttiva con i suoi impatti sulla vita di ciascuno di noi". "L'argomento principale in questo momento" resta "l'alto costo dell'energia - aggiunge -. Se l'Europa fosse intervenuta quando l'Italia lo chiedeva con altri Paesi Europei, già con il Governo Draghi, probabilmente non sarebbe accaduto quello che purtroppo è avvenuto in questi mesi".

"Le estrazioni raddoppieranno già dagli attuali giacimenti senza necessità di nuove trivellazioni", dichiara poi Urso, intervenendo sulla questione crisi energetica e gas.