Pensioni, Fornero scrive a Landini: pensi ai giovani

ansa

Elsa Fornero scrive una lettera aperta a Maurizio Ladini sulla condizione dei giovani, spiegando come con "un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa" sono "spesso" costretti "a cercare altrove le opportunità". "Cos'ha a che fare - prosegue Fornero - con l'uscita da quota 100 e con la ripresa di un percorso di innalzamento dell'età pensionabile? Impossibile non vedervi il venir meno di un patto economico tra le generazioni".