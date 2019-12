Pd, Zingaretti: "Se cade il governo, si va al voto"

"Dopo la caduta di questo governo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni". Lo ha affermato Nicola Zingaretti, dicendosi convinto che "ci siano le condizioni per andare avanti, ma ci vuole una comune volontà politica". Per il segretario del Pd, Giuseppe Conte "si è dimostrato un buon capo di governo. Non va tirato per la giacchetta, anche se è un punto di riferimento di tutte le forze progressiste".