Pd, Schlein su incontro con Sanchez: "Rafforzare cooperazione tra progressisti"

Elly Schlein ha partecipato al consiglio dell'Internazionale Socialista a Istanbul. La segretaria del Pd, come ha scritto in un post, ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez "in un bilaterale dove abbiamo discusso di come rafforzare la cooperazione tra forze politiche progressiste e della situazione politica europea e internazionale". La Schlein ha poi ribadito "piena solidarietà al sindaco Imamoglu, candidato alla presidenza dell'opposizione turca e principale avversario di Erdogan, che a marzo è stato arrestato".