Pd: "Scelta di Salvini umilia il Parlamento, occupiamo Commissione"

Il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, al termine della conferenza dei capigruppo a Montecitorio, ha detto che la scelta del ministro Salvini di non venire in Parlamento a riferire con un'informativa sul caso Russia "umilia il Parlamento". "Per noi le attività vengono sospese - ha continuato - e ora occupiamo la commissione dove si esamina il decreto legge sulla sicurezza bis".