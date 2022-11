Pd, Nardella: "Rischiamo scissione se non troviamo base comune"

Il Pd rischia la scissione: è questo il timore di Dario Nardella, sindaco di Firenze.

Parlando all'Associazione della Stampa Estera a Roma, ha sottolineato: "Se noi non troviamo una base comune di valori tra posizioni diverse che in questi anni si sono manifestate nel nostro partito, noi possiamo anche rischiare una scissione". Il primo cittadino di Firenze ha poi spiegato che "per evitare una scissione dobbiamo costruire un perimetro di valori e ideali nei quali ci riconosciamo tutti, è questo lo sforzo che secondo me va fatto ora".