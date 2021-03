Pd, mercoledì Marcucci valuterà le condizioni per la sua ricandidatura

ansa

Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, mercoledì farà "tutte le valutazioni del caso" per verificare se ci sono le condizioni per una sua ricandidatura. "Non voglio che il Partito democratico si limiti a parlare di parità di genere al proprio interno. Sappi che noi non siamo incoscienti, ma pretendiamo coerenza", ha affermato rivolgendosi al segretario Enrico Letta.