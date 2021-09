Pd, Letta: "Approveremo la legge sulla cittadinanza e il ddl Zan" | Sul Green pass sostiene: "Il vaccino è libertà"

In Parlamento "le nuove battaglie sui diritti troveranno risultati". Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta , annunciando che "si arriverà all'approvazione finale del ddl Zan " e che "vogliamo usare un anno e mezzo di legislatura per non ripetere l'errore di non varare una nuova legge sulla cittadinanza ". L'ex premier ha poi ribadito il sostegno al governo Draghi: "Vogliamo che duri fino alla scadenza naturale della legislatura".

Green pass, "vaccino è libertà" Chi si schiera convintamente sulla linea pro-vaccini è il segretario del Pd Enrico Letta, pronto a sostenere anche una eventuale decisione del governo di introdurre l'obbligo vaccinale. "Dobbiamo completare la campagna vaccinale per rendere il nostro Paese completamente libero. Senza i 10 milioni che mancano all'appello non ce la faremo contro le variante. Da qui la nostra comunità dà un messaggio al Paese: il vaccino è libertà e questa parola libertà, che è stata usata a sproposito troppe volte, è libertà di andare a scuola, lavorare, guadagnare, viaggiare. Chi non si vuole vaccinare è contro l'altrui libertà e non può essere premiato. Chi è ambiguo su Green pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani ed è contro le imprese e i lavoratori".

"Vogliamo che il governo Draghi duri" Letta ha poi tracciato anche la strada che il Pd dovrà seguire nei prossimi mesi, nell'incrocio fra governo, Parlamento e Quirinale. "Noi - ha detto - sosteniamo questo governo in modo leale e vogliamo che il governo Draghi duri fino alla scadenza naturale della legislatura e attui un programma fatto di riforme che era troppo tempo che non si riuscivano a fare". Che è anche un modo per dire che il profilo di Mario Draghi non è quello che il Pd ha in mente come successore di Sergio Mattarella, salutato da una standing ovation della platea quando Letta lo ha salutato.

Ddl Zan e legge ius soli Nel frattempo, però, il Pd deve usare questo scorcio di legislatura per portare a termine alcuni risultati e per rimarcare la propria differenza con la destra. "Le battaglie sui diritti troveranno risultati: arriveremo all'approvazione finale del ddl Zan e vogliamo usare un anno e mezzo di legislatura per non ripetere l'errore che facemmo alla fine della scorsa legislatura di non varare una nuova legge sulla cittadinanza". Come pure la riforma dei regolamenti parlamentari per limitare il trasformismo e i cambi di casacca.

Pochi, invece, durante il discorso, gli accenni alle vicende del Pd. "Sei mesi fa - ha ricordato - stavo prendendo una decisione importante e in questi momenti stavo preparando il discorso sulla base del quale mi avete scelto come segretario, mi avete fatto questo grandissimo onore. Ricevevo grandi pressioni ma anche consigli di gente che diceva chi te lo fa fare. Me lo fa fare, dico con umiltà e forza, la sensazione impagabile di essere qui stasera insieme a tutti voi. I nostri volontari sono straordinari, grazie a loro si capisce cos'è il futuro".