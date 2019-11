Pd, l'assemblea nazionale vara il nuovo statuto

L'assemblea nazionale del Pd, riunita a Bologna, ha varato la riforma del nuovo statuto con le modifiche proposte dalla Commissione con 566 voti favorevoli, uno contrario e 5 astenuti. I delegati dell'assemblea avevano in precedenza già votato per l'adozione del testo. Durante il dibattito non sono stati presentati emendamenti e quindi non c'è stata un'ulteriore votazione.