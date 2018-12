Pd, Emiliano non rinnova l'iscrizione: "Sono un magistrato"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha deciso di non rinnovare l'iscrizione al Pd "in ossequio" alla recente sentenza della Consulta sul legittimo divieto di fare politica per i magistrati. "Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l'iscrizione al Partito democratico", ha dichiarato.