Pd: "Commissione Covid può essere manganello, valuteremo cosa fare"

"Non ci faremo trascinare nel tribunale politico di un governo sui governi precedenti: un gioco rischioso in sprezzo di una democrazia che dovremmo custodire e invece si vuole usare come un manganello contro gli avversari politici". Lo ha scritto su X la vicecapogruppo di Azione Per Renew alla Camera Elena Bonetti.

Magi (+Europa): "Commissione è caccia a streghe, giusto disertare"

"La Commissione sul Covid che vuole il governo e tutto il centrodestra è nata male e finirà peggio: non si muoverà su basi scientifiche e neanche di onestà intellettuale o di verità politica, sarà invece una caccia alle streghe in cui si riabiliteranno le tesi no-vax che Lega e Fratelli d'Italia hanno cavalcato irresponsabilmente durante la pandemia". Lo ha affermato il deputato Riccardo Magi, segretario di +Europa. "Non sarà un tribunale politico a fare chiarezza su eventuali errori, non è così che si farà onore alle vittime. Non partecipare a questa farsa è doveroso", ha detto ancora.