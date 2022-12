Pd, Bonaccini: tandem con Picierno, è da combattimento come me

Il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, ha annunciato la corsa in "tandem" con Pina Picierno in vista della sfida per la guida del Nazareno.

"E' una donna da combattimento come lo sono io - ha detto nel corso di una conferenza stampa al Teatro Vascello di Roma -. Per un tandem in grado di pedalare forte su ogni percorso, anche i più duri. Come tutta la squadra che stiamo definendo insieme".