Pd, Boccia: "Chi liquida Conte sbaglia, non è il passato"

LaPresse

Per gli ex renziani come Nardella, Conte è il passato. "Per me non sono ex renziani, ma compagni di partito. Però chi dice che Conte è il passato non solo è ingeneroso, ma sbaglia. Significa non capire il sentimento popolare che c'è intorno all'esperienza umana e politica che abbiamo fatto. Basta farsi un giro nei nostri circoli e nei quartieri popolari per capirlo". Lo dice Francesco Boccia, ex ministro degli Affari regionali al Corriere della sera.