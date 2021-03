Pd, Boccia: "Assemblea sovrana, non decidono 4 capicorrente" 

LaPresse

Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd, "a decidere chi guiderà il partito sarà l'assemblea, composta da mille persone elette, e non quattro capicorrente". Lo ha affermato l'ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, precisando che il "Pd è una grande comunità politica popolare. E se una classe dirigente non è all'altezza della propria comunità la si cambia".