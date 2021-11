Patuanelli: "Pronti a ricorso se l'Ue dà il via libera alla denominazione Prosek"

tgcom24

Se l'Ue accettasse la domanda di registrazione della menzione tradizionale Prosek da parte della Croazia, "l'Italia farebbe ricorso in Corte di giustizia, non possiamo accettare perché è la traduzione di Prosecco". A garantirlo è il ministro Stefano Patuanelli arrivato a Bruxelles per partecipare al Consiglio Ue. Un altro tema che "dobbiamo chiarire è quello sul Nutri-score, da parte nostra c'è la massima contrarietà a mettere un colore al cibo", afferma.