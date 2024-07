Partita del Cuore, Renzi: "Serata nel nome della solidarietà, tutti insieme" | E abbraccia Schlein

Matteo Renzi ha postato su Instagram alcuni video e foto della 33esima edizione della Partita del Cuore, che si è tenuta martedì 16 luglio allo stadio Gran Sasso d'Italia - Italo Acconcia a L'Aquila. Tra queste, anche un'immagine in cui sta abbracciando Elly Schlein. "Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore. L'obiettivo? Raccogliere fondi per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone", ha scritto il presidente di Italia Viva come didascalia a corredo delle foto.