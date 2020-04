Parlamento occupato dalla Lega, Silvio Berlusconi: "Noi siamo diversi"

Silvio Berlusconi non condivide la forma di protesta contro il governo scelta dalla Lega, che ha occupato il Parlamento. "Noi operiamo in maniera diversa, usiamo metodi e linguaggio diversi da nostri alleati", afferma il leader di Forza Italia, in collegamento telefonico a "Mattino Cinque". "Siamo una coalizione, non un partito unico e nella coalizione di centrodestra noi siamo l'anima liberale, cattolica, garantista ed europeista, portatori dei valori occidentali", sottolinea ancora Silvio Berlusconi.

"Abbiamo anche posizioni differenti nei confronti dell'Europa", prosegue l'ex premier. "Ad esempio, non ho mai sentito nessuno spiegare con motivazioni convincenti perché dobbiamo dire di no a 37 miliardi di euro a un tasso bassissimo", conclude il leader di Forza Italia.