Parlamentari M5s non pagano, piattaforma Rousseau sospende servizi

Sono diverse le attività sospese: dalla gestione delle liste elettorali locali al portale Lex Iscritti fino allo slittamento del Villaggio Rousseau previsto il 4 ottobre. Viene mantenuta, invece, la tutela legale del MoVimento 5 Stelle, del Garante e del Capo Politico, il voto online e quelli di supporto a Comitato di Garanzia, Capo Politico e Garante.

Sul blog, in un lungo elenco, l'Associazione Rousseau descrive i servizi ridotti. La decisione comporta infatti la sospensione dello sviluppo di nuove funzionalità previste per il Portale Eventi e per Open Comuni (che riguarda le liste elettorali per le amministrative 2021), la sospensione nuovo fondo di tutela legale in Scudo della Rete, la disdetta dell'ufficio dove erano ospitate alcune attività della piattaforma, lo slittamento degli incontri in presenza per la Scuola Rousseau, lo stop allo spazio on demand del sito "Futura".