Parata 2 Giugno, Mattarella: la Costituzione sia nostra guida | Fico: festa di tutti, migranti e rom

Parata militare ai Fori Imperiali a Roma per il 73mo anniversario della Festa della Repubblica. Polemiche per l'assenza di alcuni generali, della leader di FdI Giorgia Meloni e dell'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa, per protesta contro la ministra Trenta. "La via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale", ha detto il presidente Sergio Mattarella.