Papa Francesco: "Democrazia è risolvere 'insieme', non è dirigismo"

"La mia presenza a Trieste, città dal forte sapore mitteleuropeo per la sua compresenza di culture, religioni ed etnie diverse, avviene in concomitanza con l'evento che la Conferenza episcopale italiana organizza in questa città, le Settimane sociali dei cattolici in Italia, dedicate quest'anno al tema 'Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro'", ricorda il Papa nel testo pubblicato da Il Piccolo e dai media vaticani. Il Pontefice elenca dunque le questioni sociali "sulle quali, democraticamente, siamo chiamati a interagire": i migranti, "l'inverno demografico", la scelta di "autentiche politiche per la pace, che mettano al primo posto l'arte della negoziazione e non la scelta del riarmo", afferma il Papa, concludendo: "Da Trieste, città affacciata sul Mar Mediterraneo, crogiuolo di culture, di religioni e di popoli diversi, metafora di quella fratellanza umana cui aspiriamo in questi tempi oscurati dalla guerra, possa scaturire un impegno più convinto per una vita democratica pienamente partecipata e finalizzata al vero bene comune".